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Антонида Егорова

Место рождения

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Башарин Егор Алексеев

Мать: Татьяна Гаврилова

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ефросинья Павлова

Отец ребёнка: Павел Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Степанида Павлова

Отец ребёнка: Павел Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Павел Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Устинья Павлова

Отец ребёнка: Павел Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Семен Павлов

Отец ребёнка: Павел Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Семенов

Смерть
1785
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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