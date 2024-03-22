Антонида Егорова
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Башарин Егор Алексеев
Мать: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ефросинья Павлова
Отец ребёнка: Павел Семенов
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Степанида Павлова
Отец ребёнка: Павел Семенов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Павел Семенов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Устинья Павлова
Отец ребёнка: Павел Семенов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Семен Павлов
Отец ребёнка: Павел Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Семенов
Смерть
1785