Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1707
Сын: Василий Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
Рождение ребёнка
1720
Сын: Степан Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Терентий Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
Рождение ребёнка
1728
Сын: Павел Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
Рождение ребёнка
1731
Сын: Василий Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Федоров
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно