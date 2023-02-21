Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Петрова

Ирина Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1673 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1707

Сын: Василий Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Степан Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1725

Сын: Терентий Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Рождение ребёнка
1728

Сын: Павел Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Василий Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Федоров

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close