Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1633
Дата смерти1722
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1633
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1673
Сын: Семен Федоров
Мать ребёнка: Первая Иванова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Иванова
Смерть
1722
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана