Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1633

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1633

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1673

Сын: Семен Федоров

Мать ребёнка: Первая Иванова

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Иванова

Смерть
1722
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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