Степан Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Семен Федоров
Мать: Ирина Петрова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Жена Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Семенова
Смерть
1741
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана