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Степан Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Семен Федоров

Мать: Ирина Петрова

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1741

Сын: Холин Матвей Степанов

Мать ребёнка: Жена Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Семенова

Смерть
1741
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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