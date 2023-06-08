Горчакова (Бибикова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1883
Дата смерти07.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1883
Бракосочетание
07.04.1904
Рождение ребёнка
30.01.1905
Сын: Горчаков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Горчаков Александр Константинович
Рождение ребёнка
25.04.1906
Сын: Горчаков Константин Александрович
Отец ребёнка: Горчаков Александр Константинович
Смерть
07.06.1962