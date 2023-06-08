Горчакова (Бибикова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Бибикова) Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1883

Дата смерти

07.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1883

Отец: Бибиков Михаил Михайлович

Мать: Бибикова (Оболенская) Варвара Дмитриевна

Бракосочетание
07.04.1904

Муж: Горчаков Александр Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.01.1905

Сын: Горчаков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Горчаков Александр Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.04.1906

Сын: Горчаков Константин Александрович

Отец ребёнка: Горчаков Александр Константинович

Смерть
07.06.1962

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