Бибиков Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.06.1849
Дата смерти11.01.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.06.1876
Рождение ребёнка
24.04.1877
Сын: Бибиков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Бибикова Варвара Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.04.1878
Дочь: Татищева Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Бибикова Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.11.1883
Дочь: Горчакова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Бибикова Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.08.1885
Сын: Бибиков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Бибикова Варвара Дмитриевна
Смерть
11.01.1918
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край