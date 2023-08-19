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Бибиков Михаил Михайлович

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

15.06.1849

Дата смерти

11.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
16.06.1876

Жена: Бибикова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.04.1877

Сын: Бибиков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Бибикова Варвара Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.04.1878

Дочь: Татищева Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Бибикова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.11.1883

Дочь: Горчакова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Бибикова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.08.1885

Сын: Бибиков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Бибикова Варвара Дмитриевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
11.01.1918
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край