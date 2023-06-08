Бибикова (Оболенская) Варвара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1848
Дата смерти14.02.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1848
Бракосочетание
16.06.1876
Рождение ребёнка
24.04.1877
Сын: Бибиков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Бибиков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
12.04.1878
Дочь: Татищева (Бибикова) Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Бибиков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.1883
Дочь: Горчакова (Бибикова) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Бибиков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
26.08.1885
Сын: Бибиков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Бибиков Михаил Михайлович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
14.02.1927