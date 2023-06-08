Бибикова (Оболенская) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикова (Оболенская) Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.09.1848

Дата смерти

14.02.1927

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1848

Отец: Оболенский Дмитрий Александрович

Мать: Трубецкая (Оболенская) Дарья Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
16.06.1876

Муж: Бибиков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
24.04.1877

Сын: Бибиков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бибиков Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.04.1878

Дочь: Татищева (Бибикова) Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Бибиков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
21.11.1883

Дочь: Горчакова (Бибикова) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Бибиков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
26.08.1885

Сын: Бибиков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Бибиков Михаил Михайлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
14.02.1927

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