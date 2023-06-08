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Горчаков Александр Константинович

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Место рождения

г. Бевен, Веве,Во, Швейцарская конфедерация

Дата рождения

17.09.1875

Дата смерти

18.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бевен, Веве,Во, Швейцарская конфедерация
Бракосочетание
07.04.1904

Жена: Горчакова Дарья Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.01.1905

Сын: Горчаков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Горчакова Дарья Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.04.1906

Сын: Горчаков Константин Александрович

Мать ребёнка: Горчакова Дарья Михайловна

г. Бердин, Германская империя
Смерть
18.03.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны: кладбище монастыря Иоанна Кронштадского, Санкт-Петербург