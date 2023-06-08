Горчаков Александр Константинович
Место рожденияг. Бевен, Веве,Во, Швейцарская конфедерация
Дата рождения17.09.1875
Дата смерти18.03.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Бевен, Веве,Во, Швейцарская конфедерация
Бракосочетание
07.04.1904
Рождение ребёнка
30.01.1905
Сын: Горчаков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Горчакова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
25.04.1906
Сын: Горчаков Константин Александрович
Мать ребёнка: Горчакова Дарья Михайловна
г. Бердин, Германская империя
Смерть
18.03.1916
Похороны: кладбище монастыря Иоанна Кронштадского, Санкт-Петербург