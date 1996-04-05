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Горчаков Михаил Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.01.1905

Дата смерти

05.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1905

Отец: Горчаков Александр Константинович

Мать: Горчакова Дарья Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
07.08.1931

Жена: Горчакова Ольга Алексеевна

г. Веве, Ве, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
29.03.1932

Дочь: Вырубова Софья Михайловна

Мать ребёнка: Горчакова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Горчаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Горчакова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Хейцман Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Горчакова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Горчакова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

г. Женева, Швейцарская Конфедерация
Рождение ребёнка
1947

Сын: Горчаков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Горчакова Ольга Алексеевна

Смерть
05.04.1996
г. Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика
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