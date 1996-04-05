Горчаков Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения30.01.1905
Дата смерти05.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1905
Бракосочетание
07.08.1931
г. Веве, Ве, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
29.03.1932
Дочь: Вырубова Софья Михайловна
Мать ребёнка: Горчакова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Горчаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Горчакова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Хейцман Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Горчакова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Горчакова Ольга Михайловна
г. Женева, Швейцарская Конфедерация
Рождение ребёнка
1947
Сын: Горчаков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Горчакова Ольга Алексеевна
Смерть
05.04.1996
г. Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика