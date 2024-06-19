Горчакова (Орлова-Давыдова) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1904
Дата смерти03.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1904
Отец: Орлов-Давыдов Алексей Анатольевич
Мать: Орлова-Давыдова (Фон Стааль) Фёкла (Агафоклея) Егоровна
Бракосочетание
07.08.1931
г. Веве, Ве, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
29.03.1932
Дочь: Вырубова (Горчакова) Софья Михайловна
Отец ребёнка: Горчаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Горчаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Горчаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Хейцман (Горчакова) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Горчаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Горчаков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Горчаков Михаил Александрович
Смерть
03.12.1991
г. Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика