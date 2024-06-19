Горчакова (Орлова-Давыдова) Ольга Алексеевна 10.05.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горчакова (Орлова-Давыдова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.05.1904

Дата смерти

03.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1904

Отец: Орлов-Давыдов Алексей Анатольевич

Мать: Орлова-Давыдова (Фон Стааль) Фёкла (Агафоклея) Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
07.08.1931

Муж: Горчаков Михаил Александрович

г. Веве, Ве, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
29.03.1932

Дочь: Вырубова (Горчакова) Софья Михайловна

Отец ребёнка: Горчаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Горчаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Горчаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Хейцман (Горчакова) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Горчаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Горчаков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Горчаков Михаил Александрович

Смерть
03.12.1991
г. Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика

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