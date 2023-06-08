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Горчаков Константин Александрович

Место рождения

г. Бердин, Германская империя

Дата рождения

25.04.1906

Дата смерти

12.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1906

Отец: Горчаков Александр Константинович

Мать: Горчакова (Бибикова) Дарья Михайловна

Бракосочетание
21.10.1934

Жена: Горчакова (Вырубова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
09.08.1935

Дочь: Дембински (Горчакова) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Горчакова (Вырубова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
04.06.1939

Дочь: Шелл Фон Баушлотт (Горчакова) Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Горчакова (Вырубова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Фон Шёнборн-Визентхейд (Горчакова) Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Горчакова (Вырубова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
23.02.1944

Дочь: Кочубей (Горчакова) Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Горчакова (Вырубова) Мария Александровна

Смерть
12.05.1994

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