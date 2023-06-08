Горчаков Константин Александрович
Место рожденияг. Бердин, Германская империя
Дата рождения25.04.1906
Дата смерти12.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1906
Бракосочетание
21.10.1934
Рождение ребёнка
09.08.1935
Дочь: Дембински (Горчакова) Елена Константиновна
Мать ребёнка: Горчакова (Вырубова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
04.06.1939
Дочь: Шелл Фон Баушлотт (Горчакова) Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Горчакова (Вырубова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Фон Шёнборн-Визентхейд (Горчакова) Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Горчакова (Вырубова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
23.02.1944
Дочь: Кочубей (Горчакова) Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Горчакова (Вырубова) Мария Александровна
Смерть
12.05.1994