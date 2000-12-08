Горчакова (Вырубова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Вырубова) Мария Александровна

Место рождения

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

Дата рождения

?.04.1912

Дата смерти

08.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
21.10.1934

Муж: Горчаков Константин Александрович

Рождение ребёнка
09.08.1935

Дочь: Дембински (Горчакова) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Горчаков Константин Александрович

Рождение ребёнка
04.06.1939

Дочь: Шелл Фон Баушлотт (Горчакова) Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Горчаков Константин Александрович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Фон Шёнборн-Визентхейд (Горчакова) Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Горчаков Константин Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1944

Дочь: Кочубей (Горчакова) Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Горчаков Константин Александрович

Смерть
08.12.2000

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