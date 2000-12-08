Горчакова (Вырубова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения?.04.1912
Дата смерти08.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1934
Рождение ребёнка
09.08.1935
Дочь: Дембински (Горчакова) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Горчаков Константин Александрович
Рождение ребёнка
04.06.1939
Дочь: Шелл Фон Баушлотт (Горчакова) Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Горчаков Константин Александрович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Фон Шёнборн-Визентхейд (Горчакова) Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Горчаков Константин Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1944
Дочь: Кочубей (Горчакова) Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Горчаков Константин Александрович
Смерть
08.12.2000