Велентей Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти06.07.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1871
Сын: Велентей Павел Михайлович
Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна
Рождение ребёнка
18.12.1877 ст.
Дочь: Кроха (Велентей) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна
Рождение ребёнка
09.08.1880 ст.
Дочь: Велентей (Велентей) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна
Рождение ребёнка
28.10.1883 ст.
Дочь: Велентей Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна
Рождение ребёнка
05.01.1886 ст.
Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна
Восприемник
01.07.1886 ст.
Евфросиния Евсеевна Лисенко
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Скоробогатько (Велентей) Евфросинья Михайловна
Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна
Рождение ребёнка
29.07.1891 ст.
Дочь: Пуховая (Велентей) Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна
Смерть
06.07.1916 ст.
Похороны
07.07.1916 ст.