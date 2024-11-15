Велентей Михаил Гаврилович 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Велентей Михаил Гаврилович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1850

Дата смерти

06.07.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Велентей Гавриил Евсеевич

Мать: Велентей Агафья Остаповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Велентей Павел Михайлович

Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1877 ст.

Дочь: Кроха (Велентей) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.08.1880 ст.

Дочь: Велентей (Велентей) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1883 ст.

Дочь: Велентей Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1886 ст.

Сын: Велентей Иван Михайлович

Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
01.07.1886 ст.
Покровское, Чернігівська область
Евфросиния Евсеевна Лисенко
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Скоробогатько (Велентей) Евфросинья Михайловна

Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1891 ст.

Дочь: Пуховая (Велентей) Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
06.07.1916 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
07.07.1916 ст.
Покровское, Чернігівська область

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