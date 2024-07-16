Велентей Гавриил Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти28.06.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Велентей Евсевий Филиппович
Мать: Велентей Матрёна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Велентей Логвин Гаврилович
Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Велентей Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Велентей Любовь Гавриловна
Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Велентей Назарий Гаврилович
Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Велентей Диомид Гаврилович
Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Велентей Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна
Смерть
28.06.1894 ст.