Велентей Гавриил Евсеевич 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Велентей Гавриил Евсеевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

28.06.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Велентей Евсевий Филиппович

Мать: Велентей Матрёна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Велентей Логвин Гаврилович

Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Велентей Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Велентей Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Велентей Любовь Гавриловна

Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Велентей Назарий Гаврилович

Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Велентей Диомид Гаврилович

Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Велентей Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Велентей Агафья Остаповна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
28.06.1894 ст.
Покровское, Чернігівська область

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