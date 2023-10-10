Велентей Евсевий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
26.04.1807 ст.
Сын: Велентей Василий Евсеевич
Мать ребёнка: Велентей Матрёна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Велентей Кондратий Евсеевич
Мать ребёнка: Велентей Матрёна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Педь Феврония Евсеевна
Мать ребёнка: Велентей Матрёна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Кнут Евдокия Евсеевна
Мать ребёнка: Велентей Матрёна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Велентей Гавриил Евсеевич
Мать ребёнка: Велентей Матрёна
Смерть
Неизвестно