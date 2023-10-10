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Велентей Евсевий Филиппович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Велентей Филипп Трофимович

Мать: Велентей Евфросинья Сидоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.04.1807 ст.

Сын: Велентей Василий Евсеевич

Мать ребёнка: Велентей Матрёна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Велентей Кондратий Евсеевич

Мать ребёнка: Велентей Матрёна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Педь Феврония Евсеевна

Мать ребёнка: Велентей Матрёна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Кнут Евдокия Евсеевна

Мать ребёнка: Велентей Матрёна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Велентей Гавриил Евсеевич

Мать ребёнка: Велентей Матрёна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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