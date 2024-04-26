Велентей Василий Евсеевич 26.04.1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Велентей Василий Евсеевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

26.04.1807 ст.

Дата смерти

02.03.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1807 ст.

Отец: Велентей Евсевий Филиппович

Мать: Велентей Матрёна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей (Малукало) Ксения Диомидовна

Крещение
26.04.1807 ст.
Покровское, Чернігівська область
Пётр Афанасьевич Холодный
Восприемник
06.07.1843 ст.
Покровское, Чернігівська область
Ефим Иванович Кнут
Рождение ребёнка
02.10.1843 ст.

Дочь: Велентей Устина Васильевна

Мать ребёнка: Велентей (Малукало) Ксения Диомидовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Брухно (Велентей) Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Велентей (Малукало) Ксения Диомидовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Велентей Кондратий Васильевич

Мать ребёнка: Велентей (Малукало) Ксения Диомидовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
02.03.1899 ст.
Покровское, Чернігівська область

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