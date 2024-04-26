Велентей Василий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения26.04.1807 ст.
Дата смерти02.03.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1807 ст.
Отец: Велентей Евсевий Филиппович
Мать: Велентей Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
26.04.1807 ст.
Пётр Афанасьевич Холодный
Восприемник
06.07.1843 ст.
Ефим Иванович Кнут
Рождение ребёнка
02.10.1843 ст.
Дочь: Велентей Устина Васильевна
Мать ребёнка: Велентей (Малукало) Ксения Диомидовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Брухно (Велентей) Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Велентей (Малукало) Ксения Диомидовна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Велентей Кондратий Васильевич
Мать ребёнка: Велентей (Малукало) Ксения Диомидовна
Смерть
02.03.1899 ст.