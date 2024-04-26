Велентей Кондратий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти18.03.1884 ст.
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Трух Матрёна Кондратьевна
Мать ребёнка: Велентей Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.01.1875 ст.
Дочь: Велентей Татьяна Кондратьевна
Мать ребёнка: Велентей Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.
Дочь: Конотопец Агриппина Кондратьевна
Мать ребёнка: Велентей Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.07.1884 ст.
Дочь: Кнут Марфа Кондратьевна
Мать ребёнка: Велентей Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москаленко Анастасия Кондратьевна
Мать ребёнка: Велентей Ульяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1884 ст.