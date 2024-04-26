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Велентей Кондратий Васильевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1850

Дата смерти

18.03.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Велентей Василий Евсеевич

Мать: Велентей Ксения Диомидовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Трух Матрёна Кондратьевна

Мать ребёнка: Велентей Ульяна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1875 ст.

Дочь: Велентей Татьяна Кондратьевна

Мать ребёнка: Велентей Ульяна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.

Дочь: Конотопец Агриппина Кондратьевна

Мать ребёнка: Велентей Ульяна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1884 ст.

Дочь: Кнут Марфа Кондратьевна

Мать ребёнка: Велентей Ульяна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москаленко Анастасия Кондратьевна

Мать ребёнка: Велентей Ульяна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Ульяна Яковлевна

Смерть
18.03.1884 ст.
Покровское, Чернігівська область
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