Конотопец (Велентей) Агриппина Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения23.06.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1881 ст.
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.
Дочь: Конотопец Феодотия Алексеевна
Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович
Рождение ребёнка
29.12.1904 ст.
Дочь: Конотопец Феодора Алексеевна
Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.
Дочь: Конотопец Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович
Рождение ребёнка
13.12.1911 ст.
Дочь: Конотопец Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович
Рождение ребёнка
21.04.1914 ст.
Дочь: Конотопец Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович
Рождение ребёнка
03.05.1917 ст.
Дочь: Конотопец Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно