Конотопец (Велентей) Агриппина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конотопец (Велентей) Агриппина Кондратьевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

23.06.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1881 ст.

Отец: Велентей Кондратий Васильевич

Мать: Велентей Ульяна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.

Дочь: Конотопец Феодотия Алексеевна

Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1904 ст.

Дочь: Конотопец Феодора Алексеевна

Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.

Дочь: Конотопец Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1911 ст.

Дочь: Конотопец Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1914 ст.

Дочь: Конотопец Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1917 ст.

Дочь: Конотопец Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Конотопец Алексей Данилович

Великое Устье, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конотопец Алексей Данилович

Смерть
Неизвестно
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