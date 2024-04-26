Велентей Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Трух Матрёна Кондратьевна
Отец ребёнка: Велентей Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1875 ст.
Дочь: Велентей Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Велентей Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.
Дочь: Конотопец Агриппина Кондратьевна
Отец ребёнка: Велентей Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1884 ст.
Дочь: Кнут Марфа Кондратьевна
Отец ребёнка: Велентей Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москаленко Анастасия Кондратьевна
Отец ребёнка: Велентей Кондратий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно