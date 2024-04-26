Велентей Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Ульяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Трух Матрёна Кондратьевна

Отец ребёнка: Велентей Кондратий Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1875 ст.

Дочь: Велентей Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Велентей Кондратий Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.

Дочь: Конотопец Агриппина Кондратьевна

Отец ребёнка: Велентей Кондратий Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1884 ст.

Дочь: Кнут Марфа Кондратьевна

Отец ребёнка: Велентей Кондратий Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москаленко Анастасия Кондратьевна

Отец ребёнка: Велентей Кондратий Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Кондратий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область
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