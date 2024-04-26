Трух (Велентей) Матрёна Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
16.10.1887 ст.
Рождение ребёнка
21.06.1891 ст.
Дочь: Трух Мария Васильевна
Отец ребёнка: Трух Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
27.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Трух Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.
Дочь: Трух Анна Васильевна
Отец ребёнка: Трух Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Трух Василий Евдокимович
Смерть
Неизвестно