Трух (Велентей) Матрёна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трух (Велентей) Матрёна Кондратьевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Велентей Кондратий Васильевич

Мать: Велентей Ульяна Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
16.10.1887 ст.

Муж: Трух Василий Евдокимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1891 ст.

Дочь: Трух Мария Васильевна

Отец ребёнка: Трух Василий Евдокимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1897 ст.

Сын: Трух Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Трух Василий Евдокимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.

Дочь: Трух Анна Васильевна

Отец ребёнка: Трух Василий Евдокимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Сын: Трух Феодосий Васильевич

Отец ребёнка: Трух Василий Евдокимович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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