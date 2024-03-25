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Конотопец Алексей Данилович

Место рождения

Великое Устье, Чернігівська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Конотопец Даниил

Мать: не указана

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.

Дочь: Конотопец Феодотия Алексеевна

Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1904 ст.

Дочь: Конотопец Феодора Алексеевна

Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.

Дочь: Конотопец Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1911 ст.

Дочь: Конотопец Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1914 ст.

Дочь: Конотопец Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1917 ст.

Дочь: Конотопец Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна

Великое Устье, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конотопец Агриппина Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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