Конотопец Алексей Данилович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Конотопец Даниил
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.
Дочь: Конотопец Феодотия Алексеевна
Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна
Рождение ребёнка
29.12.1904 ст.
Дочь: Конотопец Феодора Алексеевна
Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.
Дочь: Конотопец Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна
Рождение ребёнка
13.12.1911 ст.
Дочь: Конотопец Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна
Рождение ребёнка
21.04.1914 ст.
Дочь: Конотопец Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна
Рождение ребёнка
03.05.1917 ст.
Дочь: Конотопец Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Конотопец Агриппина Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно