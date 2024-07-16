Велентей Кондратий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Велентей Евсевий Филиппович
Мать: Велентей Матрёна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Скиба (Велентей) Екатерина Кондратьевна
Мать ребёнка: Велентей Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна
Мать ребёнка: Велентей Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Велентей Параскева Кондратьевна
Мать ребёнка: Велентей Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Велентей Лука Кондратьевич
Мать ребёнка: Велентей Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Велентей Афанасий Кондратьевич
Мать ребёнка: Велентей Агафья Константиновна
Смерть
1855