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Велентей Кондратий Евсеевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Велентей Евсевий Филиппович

Мать: Велентей Матрёна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Скиба (Велентей) Екатерина Кондратьевна

Мать ребёнка: Велентей Агафья Константиновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Шалудько (Велентей) Агриппина Кондратьевна

Мать ребёнка: Велентей Агафья Константиновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Велентей Параскева Кондратьевна

Мать ребёнка: Велентей Агафья Константиновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Велентей Лука Кондратьевич

Мать ребёнка: Велентей Агафья Константиновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Велентей Афанасий Кондратьевич

Мать ребёнка: Велентей Агафья Константиновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
1855
Покровское, Чернігівська область

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