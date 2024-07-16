Скиба (Велентей) Екатерина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скиба (Велентей) Екатерина Кондратьевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

01.10.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Велентей Кондратий Евсеевич

Мать: Велентей Агафья Константиновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Скиба Трофим Пантелеймонович

Отец ребёнка: Скиба Пантелеймон Михайлович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Максименко (Скиба) Феодосия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Скиба Пантелеймон Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Скиба Моисей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Скиба Пантелеймон Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1875 ст.

Дочь: Деркач (Скиба) Матрёна Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Скиба Пантелеймон Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1878 ст.

Сын: Скиба Яков Пантелеймонович

Отец ребёнка: Скиба Пантелеймон Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
01.10.1880 ст.
Покровское, Чернігівська область

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