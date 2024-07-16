Скиба (Велентей) Екатерина Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти01.10.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1862
Сын: Скиба Трофим Пантелеймонович
Отец ребёнка: Скиба Пантелеймон Михайлович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Максименко (Скиба) Феодосия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Скиба Пантелеймон Михайлович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Скиба Моисей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Скиба Пантелеймон Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1875 ст.
Дочь: Деркач (Скиба) Матрёна Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Скиба Пантелеймон Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1878 ст.
Сын: Скиба Яков Пантелеймонович
Отец ребёнка: Скиба Пантелеймон Михайлович
Смерть
01.10.1880 ст.