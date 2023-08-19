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Велентей Филипп Трофимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Велентей Трофим Степанович

Мать: Велентей Евфросинья Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Велентей Фома Филиппович

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Сидоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Холодная Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Сидоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Велентей Евсевий Филиппович

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Сидоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Велентей Александра Филипповна

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Сидоровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Евфросинья Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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