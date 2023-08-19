Велентей Филипп Трофимович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Сидоровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Холодная Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Сидоровна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Велентей Евсевий Филиппович
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Сидоровна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Велентей Александра Филипповна
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно