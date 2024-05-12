Велентей Трофим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелентей Трофим Степанович

Велентей Трофим Степанович

avatar

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1768

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Велентей Степан Фёдорович

Мать: Велентей Ирина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Велентей Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Велентей Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Велентей Стефанида Трофимовна

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Слесарь (Велентей) Ульяна Трофимовна

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Велентей Агафья Трофимовна

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1768

Мы используем куки для улучшения работы сайта.