Велентей Трофим Степанович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиПосле 1768
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Велентей Степан Фёдорович
Мать: Велентей Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Велентей Филипп Трофимович
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Иоакимовна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Велентей Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Иоакимовна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Велентей Стефанида Трофимовна
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Иоакимовна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Слесарь (Велентей) Ульяна Трофимовна
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Иоакимовна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Велентей Агафья Трофимовна
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Иоакимовна
Смерть
После 1768