Велентей Григорий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
25.01.1788 ст.
Дочь: Велентей Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Велентей Екатерина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Велентей Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Велентей Екатерина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Велентей Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Велентей Екатерина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Велентей Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Велентей Екатерина Кондратьевна
Смерть
Неизвестно