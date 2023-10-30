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Велентей Григорий Трофимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Велентей Трофим Степанович

Мать: Велентей Евфросинья Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1788 ст.

Дочь: Велентей Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Велентей Екатерина Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Велентей Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Велентей Екатерина Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Велентей Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Велентей Екатерина Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Велентей Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Велентей Екатерина Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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