Москаленко (Велентей) Матрёна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
27.04.1800 ст.
Александра Ивановна Велентей
Рождение ребёнка
10.12.1800 ст.
Дочь: Москаленко Анна Константиновна
Отец ребёнка: Москаленко Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Москаленко Матрёна Константиновна
Отец ребёнка: Москаленко Константин Алексеевич
Смерть
После 1800