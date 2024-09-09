Москаленко (Велентей) Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскаленко (Велентей) Матрёна Григорьевна

Москаленко (Велентей) Матрёна Григорьевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Велентей Григорий Трофимович

Мать: Велентей Евдокия Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москаленко Константин Алексеевич

Восприемник
27.04.1800 ст.
Покровское, Чернігівська область
Александра Ивановна Велентей
Рождение ребёнка
10.12.1800 ст.

Дочь: Москаленко Анна Константиновна

Отец ребёнка: Москаленко Константин Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Москаленко Матрёна Константиновна

Отец ребёнка: Москаленко Константин Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1800

Мы используем куки для улучшения работы сайта.