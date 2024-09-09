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Москаленко Константин Алексеевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москаленко (Велентей) Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
10.12.1800 ст.

Дочь: Москаленко Анна Константиновна

Мать ребёнка: Москаленко (Велентей) Матрёна Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Москаленко Матрёна Константиновна

Мать ребёнка: Москаленко (Велентей) Матрёна Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
20.08.1807 ст.
Покровское, Чернігівська область
Самуил Григорьевич Кроха
Смерть
После 1807

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