Москаленко Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1800 ст.
Дочь: Москаленко Анна Константиновна
Мать ребёнка: Москаленко (Велентей) Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Москаленко Матрёна Константиновна
Мать ребёнка: Москаленко (Велентей) Матрёна Григорьевна
Восприемник
20.08.1807 ст.
Самуил Григорьевич Кроха
Смерть
После 1807