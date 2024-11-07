Велентей Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелентей Евдокия Ивановна

Велентей Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1785

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Велентей Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Москаленко (Велентей) Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Велентей Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Велентей Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1785
Покровское, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.