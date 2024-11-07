Велентей Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Сын: Велентей Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Москаленко (Велентей) Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Велентей Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Велентей Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович
Смерть
После 1785