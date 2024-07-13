Велентей (Плющ) Екатерина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Плющ) Екатерина Кондратьевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Плющ (Кудин) Кондратий Гордеевич

Мать: Кудина Анна Петровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1788 ст.

Дочь: Велентей Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Велентей Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Велентей Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Велентей Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Велентей Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1800 ст.

Сын: Велентей Логвин Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1800 ст.

Сын: Велентей Лукьян Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1801

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