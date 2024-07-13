Велентей (Плющ) Екатерина Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
25.01.1788 ст.
Дочь: Велентей Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Велентей Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Велентей Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Велентей Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Велентей Фома Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
16.10.1800 ст.
Сын: Велентей Логвин Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
16.10.1800 ст.
Сын: Велентей Лукьян Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Трофимович
Смерть
После 1801