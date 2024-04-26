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Велентей Евфросинья Сидоровна

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Место рождения

Величковка, Чернігівська область

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1768

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Величковка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Филипп Трофимович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Велентей Фома Филиппович

Отец ребёнка: Велентей Филипп Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Холодная (Велентей) Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Велентей Филипп Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Велентей Евсевий Филиппович

Отец ребёнка: Велентей Филипп Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Велентей Александра Филипповна

Отец ребёнка: Велентей Филипп Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1768
Покровское, Чернігівська область

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