Велентей Евфросинья Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Велентей Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Холодная (Велентей) Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Велентей Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Велентей Евсевий Филиппович
Отец ребёнка: Велентей Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Велентей Александра Филипповна
Отец ребёнка: Велентей Филипп Трофимович
Смерть
После 1768