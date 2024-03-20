Велентей Фома Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелентей Фома Филиппович

Велентей Фома Филиппович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Велентей Филипп Трофимович

Мать: Велентей Евфросинья Сидоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Велентей Дарья Фоминична

Мать ребёнка: Велентей (Жила) Евдокия Корнеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1800 ст.

Дочь: Велентей Любовь Фоминична

Мать ребёнка: Велентей (Жила) Евдокия Корнеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Велентей Василий Фомич

Мать ребёнка: Велентей (Жила) Евдокия Корнеевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.