Велентей (Жила) Евдокия Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Жила) Евдокия Корнеевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Велентей Дарья Фоминична

Отец ребёнка: Велентей Фома Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1800 ст.

Дочь: Велентей Любовь Фоминична

Отец ребёнка: Велентей Фома Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Велентей Василий Фомич

Отец ребёнка: Велентей Фома Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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