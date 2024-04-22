Велентей (Жила) Евдокия Корнеевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Велентей Дарья Фоминична
Отец ребёнка: Велентей Фома Филиппович
Рождение ребёнка
19.09.1800 ст.
Дочь: Велентей Любовь Фоминична
Отец ребёнка: Велентей Фома Филиппович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Велентей Фома Филиппович
Смерть
Неизвестно