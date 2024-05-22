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Велентей Назарий Гаврилович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

30.09.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Велентей Гавриил Евсеевич

Мать: Велентей Агафья Остаповна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей (Зеркаль) Гликерия Иоакимовна

Рождение ребёнка
16.04.1880 ст.

Сын: Велентей Семён Назарович

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Гликерия Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.09.1886 ст.

Сын: Велентей Иоаким Назарович

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Гликерия Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1888 ст.

Дочь: Василенко (Велентей) Ксения Назаровна

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Гликерия Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1891 ст.

Сын: Велентей Пётр Назарович

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Гликерия Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.06.1894 ст.

Сын: Велентей Иван Назарович

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Гликерия Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1897 ст.

Дочь: Велентей Пелагея Назаровна

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Гликерия Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1901 ст.

Дочь: Велентей Мария Назаровна

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Гликерия Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
30.09.1922
Покровское, Чернігівська область

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