Велентей (Зеркаль) Гликерия Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Зеркаль) Гликерия Иоакимовна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Назарий Гаврилович

Рождение ребёнка
16.04.1880 ст.

Сын: Велентей Семён Назарович

Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.09.1886 ст.

Сын: Велентей Иоаким Назарович

Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1888 ст.

Дочь: Василенко (Велентей) Ксения Назаровна

Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1891 ст.

Сын: Велентей Пётр Назарович

Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.06.1894 ст.

Сын: Велентей Иван Назарович

Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1897 ст.

Дочь: Велентей Пелагея Назаровна

Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1901 ст.

Дочь: Велентей Мария Назаровна

Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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