Велентей (Зеркаль) Гликерия Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1880 ст.
Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович
Рождение ребёнка
11.09.1886 ст.
Сын: Велентей Иоаким Назарович
Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович
Рождение ребёнка
27.01.1888 ст.
Дочь: Василенко (Велентей) Ксения Назаровна
Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович
Рождение ребёнка
10.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович
Рождение ребёнка
29.06.1894 ст.
Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович
Рождение ребёнка
29.01.1897 ст.
Дочь: Велентей Пелагея Назаровна
Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович
Рождение ребёнка
12.04.1901 ст.
Дочь: Велентей Мария Назаровна
Отец ребёнка: Велентей Назарий Гаврилович
Смерть
Неизвестно