Велентей Агафья Остаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти11.01.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Велентей Логвин Гаврилович
Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Велентей Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Велентей Любовь Гавриловна
Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Велентей Назарий Гаврилович
Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Велентей Диомид Гаврилович
Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Велентей Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич
Смерть
11.01.1892 ст.