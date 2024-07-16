Велентей Агафья Остаповна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Велентей Агафья Остаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

11.01.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Велентей Логвин Гаврилович

Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Велентей Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Велентей Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Велентей Любовь Гавриловна

Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Велентей Назарий Гаврилович

Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Велентей Диомид Гаврилович

Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Велентей Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Велентей Гавриил Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
11.01.1892 ст.
Покровское, Чернігівська область

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