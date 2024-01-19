Пуховая (Велентей) Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.07.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1891 ст.
Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.
Отец ребёнка: Пуховый Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1916 ст.
Дочь: Пуховая Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Пуховый Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1922
Дочь: Пуховая Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пуховый Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно