Пуховая (Велентей) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуховая (Велентей) Параскева Михайловна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

29.07.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1891 ст.

Отец: Велентей Михаил Гаврилович

Мать: Велентей Христина Варфоломеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.

Сын: Пуховый Иван Иванович

Отец ребёнка: Пуховый Иван Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.04.1916 ст.

Дочь: Пуховая Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Пуховый Иван Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1922

Дочь: Пуховая Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пуховый Иван Иванович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуховый Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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