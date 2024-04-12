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Пуховый Иван Иванович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.

Сын: Пуховый Иван Иванович

Мать ребёнка: Пуховая Параскева Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.04.1916 ст.

Дочь: Пуховая Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Пуховая Параскева Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1922

Дочь: Пуховая Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пуховая Параскева Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуховая Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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