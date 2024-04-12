Пуховый Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.
Мать ребёнка: Пуховая Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
26.04.1916 ст.
Дочь: Пуховая Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Пуховая Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
25.09.1922
Дочь: Пуховая Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пуховая Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно