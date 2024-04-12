Скоробогатько (Велентей) Евфросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько (Велентей) Евфросинья Михайловна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Велентей Михаил Гаврилович

Мать: Велентей Христина Варфоломеевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Муж: Скоробогатько Константин Георгиевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Константинович

Отец ребёнка: Скоробогатько Константин Георгиевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.

Дочь: Скоробогатько Евфросинья Константиновна

Отец ребёнка: Скоробогатько Константин Георгиевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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