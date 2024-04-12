Скоробогатько (Велентей) Евфросинья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Константинович
Отец ребёнка: Скоробогатько Константин Георгиевич
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.
Дочь: Скоробогатько Евфросинья Константиновна
Отец ребёнка: Скоробогатько Константин Георгиевич
Смерть
Неизвестно