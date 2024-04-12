Скоробогатько Константин Георгиевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1885 ст.
Крещение
20.05.1885 ст.
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Константинович
Мать ребёнка: Скоробогатько Евфросинья Михайловна
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.
Дочь: Скоробогатько Евфросинья Константиновна
Мать ребёнка: Скоробогатько Евфросинья Михайловна
Смерть
Неизвестно