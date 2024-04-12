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Скоробогатько Константин Георгиевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

20.05.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1885 ст.

Отец: Скоробогатько Георгий Андреевич

Мать: Скоробогатько Варвара Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Крещение
20.05.1885 ст.
Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Жена: Скоробогатько Евфросинья Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Константинович

Мать ребёнка: Скоробогатько Евфросинья Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1911 ст.

Дочь: Скоробогатько Евфросинья Константиновна

Мать ребёнка: Скоробогатько Евфросинья Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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