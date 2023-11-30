Велентей Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1905 ст.
Мать ребёнка: Велентей Мария Демьяновна
Рождение ребёнка
24.09.1913 ст.
Дочь: Велентей Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Велентей Мария Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно