Велентей Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Иван Михайлович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

05.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1905 ст.

Сын: Велентей Иван Иванович

Мать ребёнка: Велентей Мария Демьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1913 ст.

Дочь: Велентей Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Велентей Мария Демьяновна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Мария Демьяновна

Смерть
Неизвестно
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