Велентей (Велентей) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Велентей) Мария Михайловна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

09.08.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1880 ст.

Отец: Велентей Михаил Гаврилович

Мать: Велентей Христина Варфоломеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1898 ст.

Дочь: Велентей Анна Степановна

Отец ребёнка: Велентей Степан Ефремович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.

Дочь: Велентей Параскева Степановна

Отец ребёнка: Велентей Степан Ефремович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1902 ст.

Сын: Велентей Иван Степанович

Отец ребёнка: Велентей Степан Ефремович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.08.1910 ст.

Дочь: Велентей Александра Степановна

Отец ребёнка: Велентей Степан Ефремович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Степан Ефремович

Смерть
Неизвестно
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