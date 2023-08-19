Велентей (Велентей) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.08.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1880 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1898 ст.
Дочь: Велентей Анна Степановна
Отец ребёнка: Велентей Степан Ефремович
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.
Дочь: Велентей Параскева Степановна
Отец ребёнка: Велентей Степан Ефремович
Рождение ребёнка
21.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Велентей Степан Ефремович
Рождение ребёнка
31.08.1910 ст.
Дочь: Велентей Александра Степановна
Отец ребёнка: Велентей Степан Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно