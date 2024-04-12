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Степан Федорович

Место рождения

Пономарица, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1711 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1767 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Федор Яковлев

Мать: не указана

Пономарица, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Елисей Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Ефим Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
Неизвестно
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