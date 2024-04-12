Степан Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Федор Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Елисей Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Ефим Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
Неизвестно