Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1767 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Елисей Степанович

Отец ребёнка: Степан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Ефим Степанович

Отец ребёнка: Степан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
1790
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,114 оборот