Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Елисей Степанович
Отец ребёнка: Степан Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Ефим Степанович
Отец ребёнка: Степан Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,114 оборот