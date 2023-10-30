Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1767
Отец: Степан Федорович
Мать: Евдокия Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист Казанской суконной фабрики мастерового Егора Конева, вероятно падчерица
Смерть
Неизвестно