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Иван Степанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Степан Федорович

Мать: Евдокия Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист Казанской суконной фабрики мастерового Егора Конева, вероятно падчерица
Смерть
Неизвестно
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