Васильева Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Иван Степанович
Мать: Фекла Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ефросинья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
ГАСО, 24-25-330, 27л Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
ГАСО, рев 1834, 27об Незаконный
Смерть
Неизвестно