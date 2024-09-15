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Васильева Евдокия Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Иван Степанович

Мать: Фекла Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ефросинья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 27л Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сысуев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 27об Незаконный
Смерть
Неизвестно

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