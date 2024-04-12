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Фекла Григорьевна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Васильева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист Казанской суконной фабрики мастерового Егора Конева, вероятно падчерица
Смерть
Неизвестно
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