Фекла Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Васильева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист Казанской суконной фабрики мастерового Егора Конева, вероятно падчерица
Смерть
Неизвестно