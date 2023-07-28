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Ефим Степанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Около 1783 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Степан Федорович

Мать: Евдокия Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Смерть
Неизвестно