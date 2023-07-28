Ефим Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Степан Федорович
Мать: Евдокия Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Фекла Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Фекла Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Тимофей Ефимович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Фекла Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Смерть
Неизвестно