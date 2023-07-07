Фекла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Смерть
Неизвестно