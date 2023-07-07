Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Петровна

Фекла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1783 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Смерть
Неизвестно