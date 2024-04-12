Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Степанович

Иван Степанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Степан Федорович

Мать: Евдокия Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Акилина Сидоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Сидоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close