Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Степан Федорович
Мать: Евдокия Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Акилина Сидоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Сидоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Смерть
Неизвестно